Во Владивостоке гостей и участников саммита АТЭС-2012 встречают волонтёры

В Приморье гостей и участников саммита АТЭС в международном аэропорту Владивостока встречают волонтёры. Как оказалось, гости и участники саммита обращаются к добровольцам, прежде всего, за информационной помощью.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский лично проверил, как встречают гостей саммита в международном аэропорту Владивостока.

Владимир Миклушевский, глава края лично проверил как проходят встречи в аэропорту и подробно расспросил волонтёров о трудностях, возникающих у них при исполнении обязанностей в международном аэропорту Владивосток, передаёт Общественное телевидение Приморья.

Самые большие делегации добровольцев - из Москвы и Санкт-Петербурга, Татарстана и Бурятии. Все они обеспечены бесплатной сотовой связью, проездом и питанием. В общей сложности на саммит АТЭС-2012 аккредитовано более полутора тысяч парней и девушек, которые приехали со всей России.

В аэропорту Владимир Миклушевский отметил ряд недостатков, с которыми сталкиваются прибывающие на саммит АТЭС делегации. Прежде всего, речь идёт об улучшении условий для получения услуг телефонной связи и аккредитации. На месте губернатор дал необходимые поручения соответствующим службам устранить недостатки в предельно короткие сроки.

"АН" писали, что также сегодня во Владивостоке стартовал первый Молодёжный форум АТЭС.