Настоятель храма Ильи Пророка не явился в суд

Настоятель храма Ильи Пророка игумен Тимофей не явился в понедельник в суд, в связи с этим Мировой суд района Замоскворечье перенес рассмотрение по существу дела о ДТП с участием священника на 6 сентября.

Как пояснили в понедельник мировой судье адвокаты священника, неявка в суд их подзащитного связана с тем, что игумен до сих пор находится на лечении и "испытывает повышенную эмоциональную и психофизическую нагрузку".

В свою очередь, в судебном заседании сотрудники ДПС, составлявшие протокол о происшествии в тот день, заявили, что в момент ДТП священнослужитель был пьян.

Однако на месте происшествия сам игумен Тимофей от освидетельствования отказался, а адвокат игумена заявил, что его подзащитный принимал лекарства.

Напомним, 31 июля, игумен Тимофей, находясь за рулем спорткара BMW с дипломатическими номерами, совершил на Садовом кольце ДТП - его автомобиль врезался в машину, следующую в попутном направлении, а затем вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.