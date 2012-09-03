С 1 октября участок автомобильной трассы М-4 "Дон" в Московской области, который был открыт в мае 2012 года после реконструкции, будет платным. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Государственной компании "Российские автомобильные дороги".

По данным пресс-службы, размер платы за проезд по участку автотрассы М-4 "Дон" с 48 по 71-й км составит от 10 рублей за легковой автомобиль ночью и до 120 рублей за проезд грузовых автомобилей или автобусов днем.