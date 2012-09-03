Минобороны России поспешило уволить подозреваемого в злоупотреблении служебными полномочиями командира пилотажной группы "Стрижи" полковника Валерия Морозова, не дожидаясь окончания расследования, с формулировкой "за невыполнение условий контракта".

"Из Министерства обороны пришла телеграмма, в которой говорится, что полковник Морозов до 5 сентября будет уволен с военной службы из-за несоблюдения условий контракта", - заявили в понедельник в Центре показа авиационной техники имени Кожедуба, отметив при этом, что следственные органы еще не завершили проверку, а Минобороны решило уволить летчика, который на протяжении многих лет был гордостью российских Военно-воздушных сил, передают Вести.

"Столь торопливое увольнение с военной службы известного военного пилотажника вызвало отрицательную реакцию в нашем Центре. Если Морозов в чем-то виноват, он за это ответит, но зачем же открещиваться от летчика еще до того, как закончилась прокурорская проверка? Ведь не исключено, что его просто подставили и оклеветали", — полагают в Центре Кожедуба.

Напомним, Морозова задержали в минувший вторник при получении денежных средств. Прокуратура ведёт проверку по данному факту. Сам командир пилотажной группы "Стрижи" своей вины не признает и дает показания о том, что стал жертвой провокации.