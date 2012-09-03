Во Владивостоке торжественно открыт первый Молодежный форум АТЭС

Во Владивостоке в понедельник открылся первый Молодежный форум стран Азиатско-Тихоокеанского содружества, созванный с лёгкой руки студентов Дальневосточного федерального университета. Участники форума прибыли из 2 стран.

В церемонии открытия принял участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец и другие.

"Идея проведения Молодежного форума АТЭС принадлежит студентам ДВФУ. В то время я был ректором этого университета и поддержал ребят. Ведь именно они через 10-15 лет будут определять пути развития Азиатско-Тихоокеанского экономического региона", - подчеркнул губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на церемонии открытия, и выразил надежду, что отныне форум будет проходить ежегодно, передаёт Общественное телевидение Приморья.

В торжественном мероприятии приняли участи также замглавы МИД РФ и ректор ДВФУ Сергей Иванец.

Участниками первого Молодежного форума АТЭС стали более 60 студентов из России, Сингапура, Тайваня, КНР, Гонконга, Новой Зеландии, Австралии, Канады, США, Филиппин, Брунея и Индонезии. В течение трех дней они обсудят актуальные для сотрудничества темы, выработают свои пути решения проблем региона. Познакомятся с политиками, бизнесменами, экспертами, деятелями науки и культуры экономик Азиатско-Тихоокеанского региона с целью получения дипломатического опыта.

Программа Молодежного Форума также включает в себя моделирование деятельности рабочих групп АТЭС, во время которых участники смогут почувствовать себя в роли ученых, экспертов и министров, обозначат наиболее актуальные проблемы региона и предложат свое видение путей их решения.

Итогом встречи должна стать молодежная декларация лидеров. Прийти к этому документу участникам предстоит в ходе серьезного обсуждения и дебатов, ведь его идеи лягут в основу будущего Азиатско-тихоокеанского региона.