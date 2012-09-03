В Подмосковье проезд по реконструированному участку трассы "Дон" станет платным
3 сентября 2012, 14:22 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Московской области в южном направлении на участке автомобильной трассы М-4 "Дон" начиная с 1 октября будет взиматься плата за проезд, сообщила пресс-служба Государственной компании "Российские автомобильные дороги".
Размер платы за проезд по участку трассы с 48 по 71-й км составит от 10 рублей за легковой автомобиль ночью до 120 рублей за проезд грузовых автомобилей или автобусов днем.
Этот участок был открыт в мае 2012 года после реконструкции.