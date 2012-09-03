Отпрос ВЦИОМ: россияне-провинциалы Москву ещё хотят, но уже боятся

В Москве проще, чем в провинции, найти подходящую работу, получить хорошее образование, открыть собственный бизнес, пробиться во власть и интересно проводить досуг. Хуже, чем в провинции, в столице обстоят дела с личной безопасностью, экологией, здоровым образом жизни и воспитанием детей.

Об этом свидетельствует исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения, представившего в понедельник данные опроса о том, жизнь в каком городе - крупном или малом - более привлекательна для россиян, каковы преимущества жизни в Москве и других городах, собщает сайт ВЦИОМ.

Москва остается для россиян городом, в котором больше возможностей для получения образования (49%), обеспечения достойного уровня жизни (47%) и для удачного трудоустройства (46%). Однако за шесть лет по некоторым сторонам жизни столица стала казаться менее привлекательной для россиян, а регионы – более выигрышными.

Например, в 2006 году 59% россиян считали, что в Москве возможностей для обеспечения достойной жизни больше, чем в регионах, сейчас так думают 47%. И, наоборот, с 9% до 18% выросло число тех опрошенных, которые полагают, что этого легче достичь не в столице. То же самое можно сказать о получении образования, с 62% в 2006 году до 49% в 2012 году снизилась доля респондентов, отмечающих, что в Москве больше шансов получить достойное образование.

Подобные изменения в оценках привлекательности столицы и регионов произошли в таких областях как проведение досуга (Москва стала менее привлекательной с 49% в 2006 г. до 41% в 2012), трудоустройство (предпочтение столице отдавали в 2006 г. 59%, сейчас – 46%), занятие бизнесом (в 2006 г. считали, что это легче в Москве 41%, сейчас – 33%), проникновение во власть (54% респондентов в 2006 году отдавали предпочтение столице, в 2012 г. таковых 44%).

Как правило, москвичи и санкт-петербуржцы, оценивают Москву как более привлекательную для получения хорошей работы, образования, поддержания достойного уровня жизни, проведения досуга.

Опрошенные в других населенных пунктах поддерживают это мнение, в отличие от жителей городов-милионников, полагающих, что возможности регионов и Москвы в развитии этих сфер равные.

Россияне как и шесть лет назад, считают, что в регионах экологическая ситуация значительно благоприятнее, чем в Москве (61% - в 2012 г., 68% в 2006 году), жизнь более безопасная (46%) и больше возможностей сохранить здоровье (48%). К тому же жилищную проблему легче решить не в столице (44%), а в других городах. Москвичи и санкт-петербуржцы солидарны с жителями других городов в отношении наибольшей привлекательности регионов в таких сферах как экология, сохранение здоровья и квартирный вопрос.

Россияне традиционно думают, что место проживания никак не влияет на создание семьи (56%), воспитание детей (48%) и возможности жить свободно (51%). Однако москвичи и санкт-петербуржцы чаще полагают, что воспитывать детей лучше не в столице (36%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 25-26 августа 2012 г. Опрошено 1,6 тыс. человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России.