В Киеве купол Верховной Рады Украины грозит завалить депутатов

В Верховной Раде Украины обеспокоены вероятностью обрушения металлоконструкций, которые держат стеклянный купол здания над сессионным залом, передают в этот понедельник «Аргументы недели-Крым».

Об этом рассказал первый зампреда комитета по вопросам регламента Сергей Сас.

Металлоконструкции, которые скрепляют громадный стеклянный купол, венчающий здание парламента, прогнили.

Народные избранники опасаются, что тонны стекла и металла обрушатся вниз.

«За последние годы не выделяли денег ни на реставрацию, ни хотя бы на ремонт купола. Нам, депутатам, остается только надеяться, что сотрудники, отвечающие за техническую безопасность зданий Верховной Рады, хотя бы в курсе проблемы и дают оценку состояния купола», - отметил САС.

Конструкции купола составлены из металла, стекла обычного и комбинированного (цветного), причем сам диаметр плафона - 16 метров. Учитывая высоту конструкции (около 10 метров), площадь стеклянной поверхности составляет не менее 500 «квадратов».

А поскольку толщина стекла - минимум сантиметр (ведь оно должно выдерживать зимние снегопады и градины диаметром в полтора-два сантиметра), над головой депутатов находится до 20 тонн стекла и металла. И это без учета веса металлического шпиля на крыше и хрустальной люстры в форме подсолнечника, которая висит под куполом (еще 15 тонн).