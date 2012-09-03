Медведев и Астахов вошли в президентский совет по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин создал и возглавил Совет по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политике, в который также вошли Дмитрий Медведев и уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов.

Ответственным секретарем Совета назначена первый замруководителя аппарата правительства Александра Левицкая, сообщает РИА Новости.

Согласно указу президента от 31 августа 2012 года, Совет является совещательным органом при президенте РФ, который образован для обеспечения взаимодействия между органами власти и общественными объединениями, научными и другими организациями при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией приоритетных нацпроектов и демографической политики.



