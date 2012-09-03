Директор космического Центра им. Хруничева отстранён от должности

Президент России Владимир Путин уволил Владимира Нестерова от должности гендиректора космического Центра имени Хруничева. Указ об этом подписан и вступил в силу в понедельник, 3 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

"Освободить Нестерова Владимира Евгеньевича от должности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева»", - говорится тексте президентского Указа.

"АН" писали, что 7 августа из-за сбоя в работе блока "Бриз-М" неудачно закончился запуск ракеты-носителя "Протона-М", выводившего на орбиту спутники связи "Экспресс-МД2" и "Телком-3". В середине августа премьер РФ Дмитрий Медведев провел совещание в связи с этой аварией.

После этого совещания, по поступившей информации, Владимир Нестеров написал заявление об уходе по собственному желанию.