Кто споет «Хорошую песню» лучше всех, тот получит...

В конце сентября в Светлогорске пройдет финал XII Международного фестиваля «Хорошая песня». Хорошо поющих финалистов отбирали в разных регионах России и за рубежом. Предпоследний отборочный тур прошел 30 августа в Москве.

Там вместо одного победителя на балтийское побережье решили отправить сразу пять участников.

Визитной карточкой фестиваля называют дружескую, почти домашнюю атмосферу. И это несмотря на масштабность: за семь лет его существования в Светлогорске выступили представители пятнадцати стран. По словам генерального продюсера фестиваля, певца Юрия Белоусова, количество стран-участниц увеличивалось, как снежный ком: в 2005-м году кроме России в фестивале участвовала только Германия, затем к ним примкнули члены СНГ, а также Израиль, США и Канада.



Конкурсанты исполняют «хорошие песни» на русском языке. Диапазон тем так же разнообразен, как и география фестиваля. Здесь есть место бардовской, каторжанской, народной стилизованной песне, военному и патриотическому шансону, роковым балладам. Главное — меньше официоза и больше душевности. «Зрителей трогает искренность и простота, а не помпезность и напыщенность, — рассказывает Юрий Белоусов. - Поэтому участники поют о сокровенном. На фестиваль приезжают люди, которые эмигрировали в другие государства. Многие из них не были на российской земле десятилетиями, у каждого свое собственное восприятие русского мира. Сталкиваясь с действительностью, оно изменяется, обновляется и получается такое взаимопроникновение взглядов».



На московском отборочном туре искренность и простота затронули не только песни, но и преамбулы к ним. Одна из конкурсанток поделилась новостью о рождении дочери, другой признался, что написал песню после расставания с девушкой... При этом не возникало ощущения, что кто-то пытается выбить из жюри жалобную слезу. Дружелюбная обстановка, пожалуй, располагала к таким откровениям. Доброжелательное соперничество на этом отборочном туре развернулось между десятью участниками из Москвы, подмосковного Королева, Краснодара, Сарова (Нижегородская обл.) и Крестцов (Новгородская обл.). Обладателем первой премии стал музыкант, актер театра и кино Иван Смелик. Гран-при завоевал его коллега по цеху, музыкант и актер Алексей Дайнеко. Он получит в подарок выпуск сольного альбома с передачей тысячи экземпляров автору. Специальным решением жюри путевку в финал помимо победителей получили группа «Восьмой сонет», Лена Валенска и Александр Дадали.



Таким образом, количество выступающих на светлогорской сцене достигло десяти человек. С хорошими песнями приедут по одному представителю от Урала, Калининграда, Казахстана, Прибалтики и Израиля. Одиннадцатого финалиста определит отборочный тур в Белоруссии.



Сотни заявок на участие в фестивале жюри отсеивало заранее. Выступающие на отборочных турах уже были лучшими. Победителям, прошедшим в финал, остался последний шаг до триумфа. Кому удастся завоевать зал Светлогорска, узнаем 29 сентября.





