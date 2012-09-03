Прохоров отказался от прежней концепции своей партии

Лидер и учредитель партии «Гражданская платформа» бизнесмен Михаил Прохоров решил вернуться к традиционной схеме партийного устройства, отказавшись от концепции «500 юристов».



Об этом он объявит на съезде партии, который состоится в конце октября.

Как сообщил бизнесмен, в ближайшие две недели будут завершены все юридические процедуры по регистрации «Гражданской платформы» в регионах, после чего в конце октября пройдет съезд партии. По данным партийцев, около 30 из необходимых 42 отделений партии прошли регистрацию, а к 20 сентября будут зарегистрированы все.

Их лидерами стали известные и авторитетные в регионах люди. Например, в Калининградской области партию возглавил депутат облдумы Константин Дорошок, в Пермском крае - экс-глава исполкома «Правого дела» Любовь Торопицына, в Бурятии - экс-глава администрации Окинского района республики, экс-лидер местного отделения «Единой России» Баир Шарастепанов.



На съезде в октябре будет представлена новая структура партии и избран новый состав политсовета. «Гражданская платформа» вернется к традиционной структуре. Численность партии будет неограниченной, а в политсовет войдут известные люди.

В марте этого года, напоминает vz.ru, в политсовет новой партии были готовы войти главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, совладелец сети аптек «36 и 6» Артем Бектемиров, проректор Российской экономической школы Константин Сонин, гендиректор компании «Оптоган» Максим Одноблюдов, председатель совета директоров группы «Каскол» Сергей Недорослев, владелец сети «Связной» Максим Ноготков, сенатор Александр Починок, глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман.



Однако господин Прохоров заявил, что создаст партию нового типа, особенностью которой станет отсутствие идеологии, лидера, традиционной структуры управления, а также ограниченная численность - 500 юристов. «Единственная цель этой партии - держать лицензию, для того чтобы позволить лидерам гражданского общества победить на выборах», - пояснил тогда он. «Эта концепция «500 юристов» претерпела изменения. Партия станет более классической, но люди, которые не захотят в нее вступать, смогут остаться ее сторонниками, тоже получат полномочия участвовать в жизни партии», - пояснил вчера источник в партии.



Как стало известно, «Гражданская платформа» не будет выдвигать своих кандидатов на осенних региональных и муниципальных выборах, но может поддержать наиболее ярких кандидатов.

«Как на губернаторских, так и на мэрских выборах для меня важнейшую роль при поддержке того или иного кандидата будет играть программа», - пояснил господин Прохоров. Он заявил, что, несмотря на претензии со стороны «Единой России», не намерен менять название своей партии, поскольку она зарегистрирована в Минюсте.



