Гудковы намерены опубликовать компроматные данные

Дмитрий Гудков сообщил, что сегодня будет опубликован компромат на главу думской комиссии по депутатской этике Владимира Пехтина. Об этом член «Справедливой России» рассказал в интервью «Русской службе новостей».



Накануне в своём микроблоге в Twitter'e Геннадий Гудков написал, что обратился к 50 депутатам, которых он уважает «на личном уровне». Среди них Александр Хинштейн, Генри Резник, Владимир Плигин, Геннадий Тимченко, Владислав Третьяк. Эсер попросил не голосовать за «внесудебную расправу». Так он называет запланированное на 12 сентября голосование в Госдуме, сообщает rusnovosti.ru.



Следственные органы подозревают Геннадия Гудкова в занятии коммерческой деятельностью, противоречащей закону о статусе депутата.



