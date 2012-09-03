Многие сегодня опоздали на работу: проблемы в метро

В вестибюлях станций метро, особенно в спальных районах столицы, сегодня образовались огромные очереди в кассы за проездными билетами. Автоматы для покупки билетов на одну-две поездки, в большинстве случаев, перестали работать уже к 9:00.

Автоматы, с помощью которых пассажиры московской подземки могут приобрести билет на одну-две поездки, в большинстве случае перестали работать уже к 9:00 утра. Таким образом, время ожидания в очереди за билетом занимало в среднем от 10 до 30 минут, в зависимости от количества касс в вестибюле.

Социальная сеть Twitter утром в понедельник переполнились сообщениями об опозданиях коллег и друзей на работу и учебу. "Сегодня многие опоздают на работу. В кассы метро гигантские очереди за билетами, а автоматы для продажи, естественно, не работают", — написал один из пользователей в своем микроблоге.

Другой сообщил, что в его случае дело не ограничилось очередью за проездным. "С началом сентября оценил московское метро: сперва стоял в очереди, чтобы просто внутрь зайти, потом только во второй поезд влез", — сказал он, сообщают «Вести».