Саммит АТЭС: глава Приморья выявил ряд недостатков

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский , побывав в международном аэропорту Владивостока, поручил улучшить условия получения услуг связи и аккредитации, поскольку прибывающие на саммит сталкиваются с рядом недостатков.

"В понедельник Миклушевский побывал в международном аэропорту Владивостока. Губернатор отметил ряд недостатков, с которыми сталкиваются прибывающие на саммит АТЭС делегации", - говорится в сообщении властей региона.

На месте Миклушевский дал необходимые поручения соответствующим службам об устранении недостатков в предельно короткие сроки.

Губернатор пообщался в аэропорту с волонтерами, которые встречают гостей и участников саммита АТЭС, подробно расспросив их о том, что входит в их обязанности, на каких языках они умеют говорить, а также о трудностях, с которыми они сталкиваются.



Самому молодому волонтеру - 16 лет, самому старшему - 65 лет.

Как ранее сообщали «АН», губернатор остался доволен их работой.

Встреча лидеров государств АТЭС (Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества) проходит 2-9 сентября во Владивостоке. Это первый саммит АТЭС, который проводится в России. Общий объем инвестиций на подготовку к саммиту составил около 600 миллиардов рублей. Участие в саммите принимает 21 делегация стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме России это страны Азии, Океании, Америки, в том числе такие ведущие игроки на международной арене, как США, Китай, Япония. Ожидается, что в общей сложности Владивосток посетят более 10 тысяч человек.



