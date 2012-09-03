В Москве сегодня почтят память жертв терактов

В Москве сегодня в полдень одновременно в 12 местах состоятся мероприятия, посвященные памяти жертв террористических атак. Об этом сообщили в городском комитете общественных связей.

Cотни москвичей соберутся там, где в разные годы были совершены теракты. В акциях примут участие представители городских властей, детских и молодежных общественных объединений, общественных организаций жертв терактов.

Митинги памяти и возложение цветов к мемориалам пройдут на площади перед Театральным центром на Дубровке, возле станций метро "Парк культуры", "Лубянка", "Автозаводская", "Рижская", в подземном переходе станции метро "Пушкинская", на улице Гурьянова и Каширском шоссе, а также возле гостиницы "Националь", в аэропорту "Домодедово", на Волоколамском шоссе, на месте взрыва на аэродроме Тушино, сообщает ИТАР-ТАСС.

В этот же день возле памятника жертвам Беслана на Солянке состоится траурная церемония, приуроченная к 8-летию трагических событий в этом североосетинском городе. В результате захвата 1-3 сентября террористами бесланской первой школы погиб 331 человек, среди них 172 ребенка.

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31 августа 1999 года был совершен теракт на Манежной площади Москвы, в крупном торговом комплексе "Охотный ряд". Пострадал 41 человек, один из них скончался.



Сентябрь 1999 года - взрывы жилых домов в Москве. В результате взрыва в ночь с 8 на 9 сентября дома на улице Гурьянова погибли 109 человек; взрыв дома 13 сентября на Каширском шоссе унес жизни 124 человек.

8 августа 2000 года в подземном переходе под Пушкинской площадью Москвы прогремел взрыв. В результате теракта 13 человек погибли, более 130 получили ранения.



5 февраля 2001 года на станции московского метро "Белорусская-кольцевая" сработало самодельное взрывное устройство. 20 человек получили ранения.



23-26 октября 2002 года в результате террористической акции - захвата заложников Театрального центра на Дубровке в Москве - погибли 129 человек.



5 июля 2003 года в московском Тушино рядом с кассами, продававшими билеты на рок-фестиваль "Крылья", подорвали себя две террористки-смертницы. В результате теракта погибли 16 человек, 59 получили ранения.

9 декабря 2003 года в Москве, на Моховой улице около гостиницы "Националь", женщиной смертницей был совершен теракт. 6 человек погибли, 14 получили ранения.



6 февраля 2004 года на Замоскворецкой линии Московского метрополитена на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" в вагоне поезда произошел взрыв. В тоннеле возник сильный пожар. В результате теракта погиб 41 человек, более 130 ранены.



31 августа 2004 года в результате взрыва, совершенного террористкой-смертницей у станции московского метро "Рижская", 10 человек погибли и 51 получил ранения.



29 марта 2010 года на Сокольнической линии Московского метрополитена в утренний "час пик" на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" две террористки-смертницы привели в действие безоболочные взрывные устройства. В результате терактов 40 человек погибли, более 140 получили ранения различной степени тяжести.

24 января 2011 года в зале прибытия пассажиров международных авиалиний аэропорта Домодедово террорист привел в действие закрепленное на его поясе самодельное взрывное. От взрыва погибли 37 и пострадали 172 человека.









