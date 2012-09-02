Более 3000 человек уже занимают исходные позиции перед бородинской битвой. ВИДЕО

В Подмосковье сейчас на на Бородинском поле идут последние приготовления к реконструкции главного сражения в Отечественной войне 1812 года, которая обещает стать самой реалистичной и масштабной за всю историю.

Более трех тысяч участников из разных стран уже занимают исходные позиции. Начало баталий в 17 часов. Все 9 часов битвы поминутно восстанавливать реконструкторы, конечно, не будут, но зрители увидят самые ключевые и драматичные эпизоды бородинской битвы: бой за семеновские флеши или оборона батареи Раевского.

200 лет назад к полудню баталии уже во всю шли. Гремели залпы и рвались снаряды. Началось Бородинское сражение в 6 часов утра.

"Сегодня мы выиграем битву, и, возможно, это будет крупнейшая победа в истории Франции. Вот, кстати, карта Бородино. У нас большая армия, хорошие условия. Я жду победы", - говорит американский актер Марк Шнайдер в образе Наполеона, передают Вести.

Участие в реконструкции примут 3 тысячи человек, 300 лошадей и почти 50 орудий. Ее уже называют самой масштабной из всех бородинских.

"Боевое настроение и у подчиненных. Несмотря на то, что это только реконструкция и история вот уже как 200 лет написана, они сражаться будут, чтобы помнили, тех кто в 1812 году остановил Наполеона на подступах к Москве", рассказал Михаил Кутузов - Павел Тимофеев из Великого Новгорода.

До того, как прозвучит первый выстрел, реконструкторы намерены почтить память солдат Отечественной войны 1812 года минутой молчания. Состоится и церемония возложения венков к памятникам погибших воинов.

Напомним, что в воскресенье доехать до Бородина из Москвы на автомобиле привычным маршрутом не получится: будет закрыт поворот с Минского шоссе на Можайск.

Нужно двигаться в объезд, либо через город Рузу. Поэтому гораздо удобнее добираться на электричках. Тем более, что в эти дни специально пущены дополнительные поезда от Белорусского вокзала.