Нефтяники и газовики отмечают профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники нефтяной, газовой и топливной промышленности. Работников и ветеранов поздравил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

"Россия по праву занимает лидирующие позиции в мировой энергетике, является крупнейшим экспортером нефти и газа. Благодаря самоотверженному труду работников отрасли были освоены уникальные месторождения, построена разветвленная сеть трубопроводных магистралей, созданы современные перерабатывающие предприятия. Сегодня важно двигаться вперед — по инновационной траектории развития. Внедрять передовые, наукоемкие технологии, повышать производительность труда. Наращивать эффективность добычи, транспортировки и переработки углеводородов. Совершенствовать систему экологического контроля. И конечно — уделять особое внимание подготовке высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров. Уверен, что богатые трудовые традиции и профессионализм российских нефтяников и газовиков помогут в решении этих приоритетных задач", - говорится в поздравлении главы правительства.

Главы регионов также поздравили нефтяников и газовиков. В Сургуте торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику, состоялось в здании театра государственного университета. Губернатор Югры Наталья Комарова, поздравляя сотрудников компании "Сургутнефтегаз", отметила, что рада встрече с трудовым коллективом, пишут местные СМИ. "С наступающим праздником вас! Ваша компания работает, на мой взгляд, по правилу: максимальная социальная отдача от каждого пласта. То уважение, которое компания оказывает геологии, в Российской Федерации не оказывает никто. А геология, на мой взгляд, - это «мать» всей нефтяной отрасли", - подчеркнула Комарова.

Президент Татарстана, председатель Совета директоров ОАО "Татнефть" Рустам Минниханов поздравляя работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, отметил, что

нефтегазовый комплекс всегда был и остается базовой отраслью отечественной экономики. "Ваш самоотверженный труд, высокий профессионализм, ответственность – это гарант сохранения экономической и социальной стабильности в обществе. Каждый из вас вносит свой личный вклад в решение задач государственной важности по обеспечению энергетической безопасности Российской Федерации, созданию условий динамичного развития экономики страны", - сказал глава республики.