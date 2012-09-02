Гуляй, столица! Москва продолжает празднование Дня города. ВИДЕО

Во второй праздничный день запланированы десятки мероприятий. А накануне вечером состоялось редкое для столицы представление. На площади перед Большим театром звучали шедевры классической музыки в сопровождении световых эффектов.

Таким, словно раскрашенным акварелью, Большой театр еще не был. У входа соорудили сцену, расставили стулья для зрителей и оркестра и начался концерт. Сам легендарный театр в этот вечер заиграл всеми цветами радуги. Чтобы этого добиться, художники по свету трудились больше месяца. Устанавливали на фасаде, крыше и даже под копытами коней специальные приборы, всего более 300.

На сцене два тенора, бас и баритон, добрая европейская традиция концертов классической музыки под открытым небом теперь пришла и в Москву, в самое ее сердце. А где еще звучать оперно-эстрадным ариям, как не на площади перед Большим театром?

В Москве сегодня с полудня продолжатся праздничные мероприятия, посвящённые Дню города. А накануне вечером на площади перед Большим театром звучали шедевры классической музыки в сопровождении световых эффектов.

Четырём выпускникам Академии хорового искусства имени Свешникова, пришла идея подарить москвичам в честь Дня города возможность бесплатно слушать музыкальные шедевры на свежем воздухе под полной луной. Синтез классики и поп-музыки – коронный стиль группы "Кватро". Идею тут же поддержали другие артисты - солисты Большого, Мариинки и даже знаменитый итальянский тенор Алессандро Сафина.

Здесь главное правило - только живое исполнение. Будь то оперные хиты, задушевные романсы или советские шлягеры - всё легко, весело и непринужденно - так что в классическую музыку, пусть и в современной обработке, влюбились все.

Среди гостей и супруга премьер-министра Светлана Медведева, известные артисты, музыканты. Но стать зрителем шоу мог любой желающий абсолютно бесплатно. Родители с детьми, и влюбленные пары, и москвичи старшего поколения.

Зрители кутались в пледы, но быстро поняли: чем громче аплодисменты, тем теплее и им, и артистам. Кому не хватило мест, слушали стоя, признавались, сильные оперные голоса были отлично слышны на всей Театральной площади.

А завершился первый вечер осени застольной из "Травиаты", когда небо над столицей украсил салют в честь 865 дня рождения лучшего города Земли.

"АН" писали, что торжества второго дня празднования рождения столицы удовлетворят вкус и интелллектуалов и театралов.