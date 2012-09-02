Российская сборная накануне на Паралимпиаде в Лондоне завоевала еще 11 наград - три золотых, шесть серебряных и две бронзовых. Владимир Путин лично поздравил с наградой дзюдоистку Татьяну Севостьянову по телефону.

Золото получили три российские спортсменки. В беге на 200 метров лучший результат показала Елена Иванова. А на стометровке не было равных Маргарите Гончаровой. Еще одна медаль высшей пробы - в плавании. На дистанции 100-метров брассом к финишу первой пришла наша Олеся Владыкина. При этом она обновила мировой рекорд.

Совсем немного не хватило дзюдоистке Татьяне Севостьяновой, чтобы в финальной схватке одолеть соперницу из Испании. За этим поединком накануне вечером из Москвы наблюдал и президент Владимир Путин. Президент по телефону поздравил Татьяну Савостьянову с завоёванной серебряной медалью Паралимпийских игр и поделился с ней впечатлениями.

"Откровенно говоря, я не согласен с решением судьи по первому движению, мне показалось, что после того, как испанка начала бросок, она остановилась, а вы начали свой, но не дотянули его завалились на бок", - сказал Севостьянов Путин, передала пресс-служба Кремля.

"За что противнику давать, я не понимаю, я думаю, что это ошибка, ну, бог с ним, это не самое главное, все равно у тебя движение вперед по сравнению с прежней Олимпиадой, на ступеньку выше, это успех, и я тебя поздравляю от души", - поддержал спортсменку Владимир Путин.

После трех дней турнира Россия занимает 5 место в общекомандном зачете. Лидерство по-прежнему удерживают китайцы.