Лахта-Центр в Петербурге построят к 2018 году

Разрешение от "Гостройнадзора" получено, общественные слушания прошли. К строительству небоскреба в Лахте приступят через месяц.



- Нулевой цикл работ продлится 18 месяцев, - отметили представители "Лахта-центра" на слушаниях. - Затем приступим к возведению самого здания.



Высота небоскреба, как и заявлялось ранее, составит 436 метров. Небоскреб и стилобат открыть планируют одновременно в 2018 году. А вот метро в Лахте построят только в 2020, но пробок и заторов в Лахте из-за высотки возникнуть не должно. В Генплане города предусмотрены новые транспортные развязки на Северо-Западе Петербурга.

Добавим, что если проект в Охта-центре вызывал вопросы у историков из-за остатков крепости Ниенщанц, то на слушаниях по небоскребу в Лахте опасениями поделился геолог. По его сведениям, ежегодно земля в Лахте опускается на 8 миллиметров. Впрочем, представители "Лахта-центра" предпочли найти в этом плюсы:

-Значит, лет через 300 наш проект перестанет беспокоить "градозащитников".