На 14-м этапе "Вуэльта Испании" - престижной шоссейной многодневной велогонки - в воскресенье победил Хоаким Родригес, выступающий за российскую команду "Катюша". В общем зачете спортсмен укрепил лидерство.

Дистанцию протяженностью 149,2 км между городами Палас де Рей и Пуэрто де Анкарес "российский" испанец преодолел за 4 часа 10 мин. 28 сек.

Второе и третье места заняли его соотечественники Альберто Контадор из "Саксо банка" (5 секунд отставания) и Алехандро Вальверде из "Мувистара" (плюс 13 секунд), передают Вести.

Теперь он на 22 секунды опережает Контадора и на 1 мин. 41 сек. британца Кристофера Фрума (команда "Скай"). Велогонка продлится до 9 сентября, финиш состоится в Мадриде.