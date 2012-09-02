3 сентября 2012 года в Москве стартует международный молодежный автопробег в ознаменование великих побед российского народа над иностранными интервентами "Живая память—2012", сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Организатором автопробега выступает Департамент семейной и молодежной политики города Москвы. Торжественный старт автопробега состоится в понедельник по адресу: город Москва, Поклонная гора (площадка перед входом в Центральный музей Великой Отечественной войны) в 09.00. Начало регистрации в 08.30.

В автопробеге будут участвовать молодежь Москвы, бойцы студенческих отрядов и молодые спасатели.

Целью и задачей акции станет оказание силами молодежи Москвы помощи и поддержки ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и детям-воспитанникам детских домов, пропаганда подвига воинов-защитников Отечества и забота о будущем страны.

В программе автопробега — вручение подарков и проведение концертной и анимационной программ для детей-сирот и ветеранов. Маршрут автопробега: Москва - Бородино - Гагарин - Смоленск - Витебск - Минск - Брест - Гомель - Брянск - Орел - Москва. В каждом городе участники автопробега посетят памятники, посвященные защитникам Отечества, где возложат цветы к монументам в память о погибших воинах.