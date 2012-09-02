Дмитрий Медведев назвал позором строительство стадиона на Крестовском острове

Стадион на Крестовском острове строят уже пять лет. Обещали сдать в 2009 году, но не готово и в 2012. Сегодня днем строители объясняли премьер-министру России, почему срок сдачи так сильно сдвинулся.

- Это не просто долгострой, это позор, - возмутился Дмитрий Медведев. Новую арену "Зенита" он инспектировал еще два года назад. С тех пор, как отметил премьер-министр, мало что изменилось. От Смольного Дмитрий Медведев потребовал определить схему будущего финансирования проекта, срок которого истекает через два месяца. Федеральных денег просто так давать не обещал. - Просто приходить и говорить: "Дайте мне еще денег" - неправильно, - заметил премьер-министр. Добавим, что в октябре у текущего подрядчика строительства стадиона на Крестовском острове истекает контракт. В Смольном его продлевать не собираются. Обещают найти новых строителей.