Мексиканскую говядину не пустили в Петербург

В порту Петербурга приостановлен ввоз партии бескостной говядины из Мексики общим весом более 66 тонн, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Причиной принятых мер стало то, что в оригиналах ветсертификатов Мексики «на бескостное мясо КРС и сырые говяжьи мясопродукты» наклейки чипов используются в качестве элемента защиты и имеют акриловый стикер на обратной стороне, которым крепятся непосредственно на бланк сертификата. В предоставленных ветеринарных сертификатах чип был вначале наклеен на бумагу, аналогичную бланку сертификата, а потом посредством клея прикреплен к бланку. Ввоз продукции приостановлен до получения разъяснений госветслужбы Мексики.