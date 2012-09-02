По жертвам теракта в Беслане в школе №1 отслужили Божественную литургию

В североосетинском Беслане впервые в стенах спортзала разрушенной в результате беспрецендетного теракта школы №1 прошла Божественная литургия - одно из мемориальных мероприятий, посвященных памяти жертв трагедии 1 сентября 2004 года.



Богослужение возглавил архиепископ Владикавказский и Махачкалинский Зосима.

Архиепископ Зосима и представители местных органов возложили цветы к месту трагедии. На начало учебного года был совершен архиерейский молебен. Он прошел у памятника выдающемуся осетинскому пастырю и просветителю Алексию (Аксо) Колиеву. На молебне присутствовали учителя и учащиеся городских школ, воспитанники начальной общеобразовательной школы "Покров", родители школьников, а также студенты и преподаватели Владикавказского православного духовного училища.

Возложение цветов в спортзале, где в течение трех дней террористы удерживали в заложниках более тысячи детей и взрослых, по традиции началось со школьного звонка и последующего удара колокола.

"АРУ" писали, что трёхдневная Вахта памяти по погибшим в бесланской школе №1 детям и взрослым традиционно проходит 1-3 сентября по школьному звонку с 9.15 мск - времени, когда в 2004 году раздалась первая автоматная очередь террористов.