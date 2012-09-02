В Уфе сегодня должна состояться акция "Белый поток". Акция проходит в рамках автопробега, организованного оппозицией в нескольких городах России. Активисты планируют провести в центре города пикет в защиту честных выборов.

Для уфимских оппозиционеров намечается большое событие. Они собираются торжественно встречать единомышленников из Москвы и других городов у памятника Салавату Юлаеву, соратнику Емельяна Пугачёва и одному из руководителей крестьянского восстания XVIII века против Екатерины Второй. Здесь будет организован пикет, посвящённый "политическим процессам в стране" и "фальсификации выборов всех уровней".

Координатор башкирского отделения движения "Левый Фронт" Дмитрий Чувилин рассказал, что ожидается около 100 участников. По его словам, акция может оказаться несогласованной – активисты в положенный срок не получили никакого ответа на заявку, передает "Эхо Москвы".

В случае если правоохранительные органы посчитают пикет незаконным, мероприятие пройдёт в формате встречи с депутатом Госдумы от "Справедливой России" Ильёй Пономарёвым, который должен приехать в Уфу вместе с "Белым потоком".

После Уфы оппозиционный автопробег направится в Самару и Тольятти. К 15 сентября участники акции планируют вернуться в Москву, где на этот день намечен "Марш миллионов".