В 1/8 финала Открытого чемпионата Соединённых Штатов по теннису - четвертого в сезоне турнира серии "Большого шлема" не смогли выйти российские спортсменки Екатерина Макарова и Мария Кириленко накануне из-за своих проигрышей.

В третьем круге Макарова проиграла американке Серене Уильямс, четвертой ракетке мира, со счетом 4:6, 0:6. В свою очередь Кириленко уступила Андреа Главачковой из Чехии - 7:5, 4:6, 4:6, передаёт Би-Би-Си.

Из россиянок борьбу на турнире продолжают третья ракетка мира Мария Шарапова и Надежда Петрова, "посеянная" под 19-м номером. Они сыграют друг против друга в воскресенье.