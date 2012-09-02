В Хорватию за 90 российскими туристами не прилетел самолет (ВИДЕО)

Около 90 российских туристов застряли в Хорватии. Россияне не смогли вылететь из города Пула. Отдых им испортил туроператор "ЧерриТур" - самолет, на котором наши соотечественники должны были вернуться домой, не прилетел в хорватский аэропорт.

Представители "ЧерриТур" заявили, что туроператор не сможет обеспечить их возвращение.

Россияне должны были лететь в Ростов-на-Дону. Gресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что туристы должны были вылететь рейсом "Саравиа". Они уже прошли паспортный контроль и находились в зоне вылета, но в последний момент выяснилось, что самолета нет и не будет в ближайшие часы.

Как сообщили в российском консульстве в Хорватии, после нескольких часов ожидания всех клиентов "ЧерриТур" попросили покинуть аэропорт, так как он закрывается на ночь. По словам Тюриной, никакого расселения и питания для туристов в аэропорту Пулы организовано не было. "Ростурпомощь", Российский союз туриндустрии, Ассоциация туроператоров России и Ростуризм предпринимают все возможные в данной ситуации шаги, чтобы оказать помощь туристам.

Ранее гендиректор "ЧерриТур" Дмитрий Черепов сообщил, что компания переживает финансовые трудности, и он принял решение отправить за своими клиентами пустой самолет.