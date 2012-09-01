Владимир Жириновский дал напутствие первокурсникам МГУ

В России 1 сентября праздник и школьников и студентов. Перед вчерашними школьниками, успешно сдавшими экзамены и ставшими студентами одного из лучших вузов страны, на празднике "День первокурсника" выступил ректор Московского государственного универститета имени М.В. Ломоносова Виктор Антонович Садовничий.

В МГУ первокурсников приветствовал лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский.

Владимир Жириновский рассказал, что все лучшее в его жизни связано с учебой в МГУ. Политик признался, что в университете нашел себе жену. По его словам, Галина Лебедева была студенткой биологического факультета. Жириновский шутя сказал, что это его не самый любимый факультет.

Лидер ЛДПР вспомнил своего преподавателя по русскому языку, поставившего ему тройку. До сих пор он помнит, что тогда не знал, что в пушкинской строфе частица "кое" употребляется самостоятельно.

Владимир Жириновский пожелал первокурсникам: "Мечтайте! Мечтайте, дети! И гордитесь своим званием студента МГУ!".

Главный государственный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выступил 1 сентября на посвящении в студенты Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова.

1 сентября перед студентами МГИМО выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Проблема безгражданства русскоязычного населения в Латвии и Эстонии является позором ЕС и НАТО, и сохранение института безгражданства недопустимо, считает Лавров.