На Кубани казачьи дружины начали патрулирование улиц

На Кубани 1 сентября на улицы городов края вышли около тысячи дружинников-казаков. Казачьи дружины, созданные по указу губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, будут следить за порядком, в том числе, чтобы дети в поздний час не находились на улице без присмотра взрослых.

Казаки будут патрулировать улицы совместно с сотрудниками полиции и представителями национальных общин.

Мэр Краснодара Владимир Евланов отметил, что на службу в казачьи дружины отбирались лучшие кандидаты. С ними провели занятия сотрудники полиции. Казаки-дружинники сдавали зачет.

Закон о Казачьей милиции, подписанный Губернатором Краснодарского Края Александром Ткачевым, наделал немало шума не только в регионе, но и по всей стране