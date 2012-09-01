Путин на Красной площади поздравил москвичей с Днем города (ВИДЕО)

Ровно в полдень в субботу на Красной площади в Москве состоялось официальное открытие праздника - Дня города. Президент РФ Владимир Путин впервые поздравил жителей и гостей столицы с днем рождения города на Красной площади.

"От всей души поздравляю с Днем города! С днем рождения поздравляю Россию. Москва всегда была и остается символом нашей государственности. Экономическим, политическим, духовным центром нашей Родины. В разные исторические эпохи она объединяла вокруг себя всю страну, сплачивала людей разных сословий и званий, национальностей и вероисповедания, укрепляла державную мощь нашего отечества и во все времена наши предки обустраивали и берегли Москву как сердце Отечества", - сказал Путин.

Президент назвал Москву городом возможностей. Главная ее сила, по его словам, - это энергия самих жителей, их творческий потенциал и желание добиваться успехов. Владимир Путин поздравил всех москвичей и гостей города с праздником, пожелал успехов. С поздравительной речью выступил мэр Сергей Собянин. После их поздравлений прозвучал гимн Москвы.

Масштабное театрализованное представление включало танцевальные номера, в которых нашли отражение ключевые моменты истории Москвы - со времен Бородинской битвы до наших дней. Итого 12 эпизодов в исполнении студентов балетных училищ: на Красной площади был и бал 19 века, танцевали полонез. Увидели зрители и сцену войны 1812 года, как гусары уходят на фронт. И вновь мирное время. Заиграл вальс. Сцена открытия Московского цирка. Танец Айседоры Дункан. Затем - время революции. Матросы исполнили танец "Яблочко". Тут был и парад трудящихся. Живые пирамиды "Рабочий и Колхозница". Сцена Второй мировой войны. Следом - Фестиваль молодежи и студентов, танец буги-вуги. Красная площадь на время превратилась и в съемочную площадку фильма о Гагарине. Состоялся парад спортсменов Олимпиады-80. Подчеркнута организаторами и преемственность спортивных событий: приветствие от спортсменов Олимпиады в Сочи в 2014. Массовый танец артистов на площади под песню "Лучший город земли". В роли богини мира выступила несравненная Илзе Лиепа, сообщает Вести.ру. В представлении приняли участие знаменитые актеры, певцы, музыканты. И уже под занавес программы специальный подарок - фестиваль "Спасская башня".