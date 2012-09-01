Жеребец Кадырова выиграл на скачках приз в 3 млн. рублей

Жеребец Премьер Бэнкер, принадлежащий главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, победил на скачках

на приз президента Татарстана Рустама Минниханова. Шестилетний жеребец под управлением мастера-жокея Анзора Альбердиева финишировал первым на дистанции 2,4 тысячи метров.

Кубок победителю вручил вице-премьер - министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов.

За победу полагается кубок и приз в 3 млн. рублей.

Традиционный конно-спортивный праздник, посвященный Дню республики и Дню города Казань состоялся 30 августа на казанском ипподроме.

Жеребец Премьер Бэнкер второй раз увозит приз президента Татарстана в Чечню. Первую победу он одержал на скачках год назад.