Закон о защите детей от вредной информации вступил в силу

В России с 1 сентября вступил в силу закон "О защите детей от информации, причиняющий вред здоровью и развитию". Согласно закону, теперь нежелательно показывать детям сцены, где герои курят, выпивают или нецензурно выражаются.

Закон вводит несколько степеней ограничения: "6+", "12+", "16+" и "18+". Если на журнале или на каком-либо сайте стоит маркировка "18+", ребенку читать такой журнал или заходить на такой портал нельзя.

К категории "18+" относятся информация, которая побуждает к опасным для жизни действиям или самоубийству, оправдывает противоправное поведение, провоцирует желание употреблять наркотики, алкоголь или табак, либо заниматься проституцией, бродяжничеством и играть в азартные игры, ставит под вопрос семейные ценности и уважение к родителям, содержит нецензурную лексику или порнографические эпизоды.

Передачи радио и телевидения, которые попадают под эту маркировку, будут идти только после 11-ти вечера и до 4 часов утра. Передачи с маркировкой "16+"» - после 9 вечера до 7 утра.

Первый месяц правоприменения нового закона будет переходным. Контроль за исполнением нового закона возложен на Роскомнадзор.

Закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" был принят Госдумой в декабре 2010 года и подписан президентом в начале 2011 года.