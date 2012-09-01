Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Петербурге так раскритиковал строительство футбольного стадиона "Зенит-Арена", что Смольный засуетился и срочно начал искать нового подрядчика.

В субботу глава правительства совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург. Российский премьер-министр проинспектировал строительство стадиона "Зенит-Арена" для чемпионата мира по футболу 2018, которое ведется на Крестовском острове.

Медведев напомнил, что уже осматривал эту стройплощадку два года назад. По его словам, за прошедший период строительство практически не продвинулось. "Это не просто долгострой, это выглядит позорно", - сказал Медведев представителям администрации северной столицы.

Напомним, срок финансирования проекта строительства этого стадиона истекает в ноябре 2012 года. В связи с этим, Дмитрий Медведев поручил петербургским властям в течение двух недель определить схему дальнейшего финансирования стройки и дал понять, что Москва не готова оказывать помощь без должных оснований, передает "Эхо-Петербург".

Вице-губернатор Игорь Метельский сообщил, что Смольный не намерн продлевать госконтракт с генподрядчиком строительства стадиона г. ПСК "Трансстрой".

После этого город планирует проводить новый конкурс уже по новой цене, которую согласует Главгосэкспертиза, сообщает "Фонтанка.ру".

"Выполнение работ на объекте не соответствует тем условиям, которые определены в контракте. Есть работы, которые сегодня можно выполнять, но они не выполнены. Мы не видим результатов за последний год, точно", - заявил Метельский. Пока же сроки ввода нового стадиона в строй называют фактически прежние: конец 2014 - начало 2015 года.