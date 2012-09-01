Саммит АТЭС: губернатор края доволен волонтерами

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, посетивший сегодня остров Русский, пообщался с волонтерами, задействованными на саммите АТЭС, и отметил хороший уровень их подготовки.

Для работы на саммите прибыли волонтеры со всей России, наибольшие делегации - из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Бурятии, а также центров подготовки волонтеров к зимним Олимпийским играм в Сочи. В общей сложности на саммит АТЭС-2012 аккредитовано более 1,5 тысяч волонтеров. На саммите постоянно будут работать порядка 800 человек.

Губернатор ознакомился с работой волонтеров в международном пресс-центре. Ребята владеют английским, китайским, японским, корейским, французским, немецким и испанским языками и будут оказывать консультационную помощь, техническую поддержку и проводить навигацию по всем этажам, сообщает ria.ru. Каждый из них обеспечен бесплатной сотовой связью.







