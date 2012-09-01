Дмитрий Медведев вспомнил свои студенческие годы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в субботу осмотрел кафедру системного анализа Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета). Здесь он работал с 1985 по 1986 год оператором ЭВМ.

У входа на кафедру премьера встретил его бывший начальник, профессор Владимир Сотников. "Помню, помню", - сказал глава правительства, тепло поприветствовав бывшего наставника.

Выступая в технологическом университете перед студентами, Дмитрий Медведев вспомнил о своих годах учебы и посочувствовал современным студентам, лишенным многих развлечений его юности. Студенческие годы премьера, по его словам, были "очень насыщенные".



"Но сказать, что они состояли только из веселья, было бы неправдой. Вспоминаются не только "приколы", но и как я сдавал экзамены", - продолжил он. А вообще, как считает Дмитрий Медведев, "студенческие годы - сплошное развлечение".

"Я, например, ездил картошку собирать... Приезжаешь - и месяц ничего не делаешь. Ходишь по грязному, неухоженному полю и собираешь картошку руками. А весь согбенный возвращаешься отдыхать. И вот тут-то начинается самое веселое", - вспомнил Медведев, сообщает РИА Новости. Он пожелал студентам успешно сдавать экзамены, заметив, что сданная сессия запоминается также крепко, как и развлечения.



