Океанский суперлайнер «Легенда морей» доставил во Владивосток гостей и участников саммита АТЭС, который откроется завтра, 2 сентября. До этого судно приходило в дальневосточный город только с туристами на борту.



У лайнера на этот раз необычная «миссия»: «Легенда морей» станет плавучей гостиницей. В его каютах могут разместиться более 2 тысяч пассажиров. Постояльцы могут развлечь себя игрой в гольф, даже скалолазанием. Уникальность лайнера заключается еще и в том, что большая часть его поверхностей прозрачна, что позволяет пассажирам наслаждаться панорамными пейзажами.



11 сентября, после окончания саммита АТЭС, суперлайнер покинет город, передает ИТАР-ТАСС.



Ранее «АН» сообщали: международный пресс-центр саммита АТЭС начал сегодня работу на острове Русский.



