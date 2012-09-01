Сергей Лавров: проблема безгражданства - позор Европейского союза

Проблема безгражданства русскоязычного населения в Латвии и Эстонии является позором ЕС и НАТО, и сохранение института безгражданства недопустимо, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если эти государства спокойно отвергают обращенные к ним призывы выполнить рекомендации Совета Европы, ОБСЕ, ООН касательно резкого сокращения количества неграждан и продвижения к ликвидации этого позорного института, то это вопросы к тем, кто их пытается защищать", - сказал он.



Детям, родившимся в семье неграждан, а также пожилым, которым тяжело учить иностранный язык, выдавать гражданство необходимо автоматически. "Обещали нам это наши латвийские соседи — не сделали. В Латвии планируется референдум на эту тему: это и есть проявление демократии, пусть эти процедуры будут задействованы. Референдумы референдумами, но сохранять институт безгражданства, которого не существует в международном праве, недопустимо", — подчеркнул Сергей Лавров, сообщают vesti.ru.



