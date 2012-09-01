В Москве открылось первое Кадетское училище Следственного комитета

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин открыл сегодня, 1 сентября, первое Кадетское училище Следственного комитета в Москве. Оно будет носить имя Александра Невского.

"Дорогие кадеты, от имени всех работников Следственного комитета и от себя лично я поздравляю вас с открытием Кадетского корпуса. Сегодня знаменательный и волнующий день, поскольку та идея, появившаяся несколько лет назад, которая была поддержана президентом РФ, сегодня воплощается в реальность", - сказал Бастрыкин, выступая на церемонии открытия училища.



В училище будут обучаться более 500 детей, знания которым даст высокопрофессиональный коллектив педагогов.

"Кадеты, думаю, сегодня вы должны быть счастливы и, думаю, многие сверстники сегодня завидуют вам, что вы надели кадетскую форму. Но хотел бы сказать, что это не только большая удача, но еще и большая ответственность. Надеюсь, после обучения в кадетском корпусе многие из вас продолжат обучение в вузах, а затем и придут на службу в Следственный комитет", - добавил глава СК, сообщает РИА Новости.



"Внимание и уважение к людям, честность и принципиальность в службе, инициативность и настойчивость - вот те параметры, которые будут заложены нашим воспитанникам. Ведь от морально-нравственных и волевых качеств во многом зависят гражданственность и патриотизм, интеллектуальный и духовный потенциал подрастающего поколения, а значит будущее России", - подчеркнул Бастрыкин.



В мероприятии приняли участие руководство СК РФ, председатель следственного комитета Республики Беларусь Валерий Вакульчик, бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, представители церкви и сотрудники правоохранительных органов.

Павел Астахов, в частности, напомнил кадетам об ответственности.



"Вы одели сегодня красивую кадетскую форму, и преподаватели сделают все возможное, чтобы дать вам знания, но хочу напомнить, что одевший форму не должен нарушать законы и правила, переходить дорогу на красный свет, топтать газоны", - сказал Астахов.



В настоящее время училище оборудовано двумя оснащёнными компьютерными классами, спортивным залом, созданы пять автоматизированных рабочих мест для преподавателей. СК РФ планирует и дальше оснащать училище самым современным оборудованием и внедрять наиболее передовые методы обучения.







