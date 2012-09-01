Саммит АТЭС: на острове Русский заработал пресс-центр

Международный пресс-центр саммита АТЭС начал сегодня работу на острове Русский в кампусе Дальневосточного федерального университета, в котором оборудованы рабочие места и залы.

Там будут проходить брифинги, транслироваться события форума, созданы все условия для работы печатных СМИ, телевидения, сетевых изданий.

Предполагается, что в пресс-центре в дни саммита АТЭС будут работать журналисты из более чем 20 стран. К работе уже приступили группы журналистов России, Республики Корея, Японии.

Для журналистов приготовлен обширный справочный материал, содержащий информацию о странах АТЭС, программе саммита, экономике Дальнего Востока, истории Владивостока, строительстве объектов саммита АТЭС, работать журналисты в пресс-центре смогут круглосуточно.

Часть журналистов будет жить не на территории кампуса, а в гостиницах на материковой части Владивостока. Для их доставки организованы специальные автобусные маршруты, которые с сегодняшнего дня работают круглосуточно, сообщает ИТАР-ТАСС.

Неделя саммита АТЭС начинается 2 сентября. Программу открывают Молодежный форум АТЭС и встреча старших должностных лиц АТЭС.





