Владимир Путин побывал на нескольких уроках в московской гимназии

Президент РФ Владимир Путин в сопровождении директора школы Николая Сирого и мэра Москвы Сергея Собянина зашел в несколько кабинетов, где шли занятия, а затем принял участие в «Олимпийском уроке».

Такие занятия, на которые приглашены призеры Олимпийских игр, проходят во многих регионах страны.

Посещение гимназии Путин начал с урока истории для учащихся 10 класса. Преподаватель рассказала президенту о том, что занятие посвящено героям былых времен, в частности, войны 1812 года. Учительница предложила ребятам посмотреть изображения из военной галереи героев. Путин подсказал, что она расположена в Эрмитаже. «Сергей Семенович (Собянин) обещает вас туда свозить, это очень красивое место, надо съездить и посмотреть», - предложил он ученикам. Путин пожелал им успехов и отправился в. спортивный зал, где проходил урок физкультуры для пятиклассников. Вместе со школьной учительницей урок вела серебряный призер Олимпиады в Лондоне гимнастка Анастасия Гришина. Путин понаблюдал за тем, как занимаются ребята и предложил сопровождавшим его директору и мэру не мешать школьникам.



Из спортивного зала Путин перешел в зал актовый. Здесь проходит урок «Сильная личность - сильная команда». Для того, чтобы провести это занятие, в гимназию приехали серебряный призер Олимпиады в Лондоне по дзюдо Александр Михайлин и чемпионка этих Олимпийских игр Алия Мустафина.

Сегодня же Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии, посвященной празднованию Дня города Москвы, которая пройдет на Красной площади столицы.



