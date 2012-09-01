Для четвероклассников введен новый обязательный предмет

В российских школах с сегодняшнего дня ученики четвертого класса будут выбирать один из нескольких предложенных курсов: светская этика, и основы четырех религиозных культур: православия, ислама, буддизма и иудаизма.



С нового учебного года предмет под названием "Основы религиозных культур и светской этики" стал обязательным для учащихся четвертых классов. Такие данные приводит министерство образования.

Выбирали предмет из нескольких дисциплин сами родители . В итоге почти половина выбрала "основы светской этики", более четверти – "православную культуру", "основы мировых религий" - 20%, остальные будут изучать предметы, связанные с культурой других религий, сообщает «Эхо Москвы».



Появление этого курса вызывало горячие споры, звучали слова о его неуместности в светском многонациональном государстве. Среди претензий к новой дисциплине – возможная низкая эффективность в формировании приоритетов личности и перераспределение учебной нагрузки в ущерб точным наукам.



