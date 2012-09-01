Усть-Лугу и Силламяэ свяжет паромная линия

Усть-Лужскому таможенному посту, находящемуся в зоне действия Кингисеппской таможни, работы прибавится, сообщает пресс-служба СЗТУ.

В сентябре в Усть-Лужском морском торговом порту начнет действовать еще одна паромная линия. На этот раз воды Балтики свяжут Усть-Лугу с эстонским городом Силламяэ. Порядок взаимодействия, график судозаходов и другие проблемные вопросы накануне тестового захода первого парохода в порту обсудили судовладельцы, представители таможенной и пограничной служб, Роспотребнадзора, капитан порта, руководители терминала Юг-2.

Судовладельцам все правила известны и они готовы их выполнять. Паром планирует перевозить грузовые, легковые автомобили, грузы на ролл-трейлерах. Физические лица получат возможность передвигаться на пароме вместе со своими автомобилями. Для пассажиров на корабле оборудовано 200 кают. Пароход будет заходить в порт ежедневно, а в случае увеличения грузопотока начнется, так называемая, зеркальная работа. То есть, в одно и то же время из разных точек, а именно - из Силламяэ и из Усть-Луги будут выходить два парома и следовать навстречу друг другу. Время в пути этого корабля составит 4 часа.