1 сентября в Екатерининском парке пройдет квест-игра «Прогулка с сюрпризом»

Музей-заповедник «Царское Село» решил таким образом поздравить посетителей с Днем знаний и отметить начало нового учебного года.



Игра продлится с 12 до 16 часов, сообщает пресс-служба музея. Желающие при входе в Екатерининский парк получат маршрутный лист и карту парка. Тех, кто выполнит все задания и пройдет маршрут от начала до конца, ждет приз - посещение мастер-класса в Агатовых комнатах. Чтобы успешно преодолеть маршрут, ребятам придется продемонстрировать знания, связанные с архитектурой, скульптурой, а также историей Екатерининского парка. Участников в возрасте от 5 до 15 лет ждут у главного входа на Садовой улице (взрослый входной билет стоит 100 рублей).

Осенью в павильоне «Белая башня» (Александровский парк), который откроется после реставрации в конце сентября, начнут действовать новые интерактивные детские программы.