Все задержанные на Триумфальной площади отпущены

Участники несанкционированной акции, задержанные в пятницу на Триумфальной площади в Москве, отпущены из отдела полиции. В отношении Лимонова составлен протокол об административном правонарушении — организации несогласованного митинга.



Всех обязали явиться в суд.

На Триумфальной площади вчера были усилены меры безопасности. Столичное ГУМВД сообщило о задержании около 30 участников несанкционированной акции на площади. Среди них - Эдуард Лимонов. Один из задержанных на Триумфальной площади заявил о плохом самочувствии, но отказался от госпитализации после осмотра врачами.

А в мэрии оппозиционеры вчера требовали встречи с Сергеем Собяниным, "мирно захватив" здание. В 17:00, когда закончились часы работы мэрии, активистов стали выводить из здания по одному и задерживать. Их сторонники открыли двери автозака, и другоросы разбежались, однако полицейские смогли догнать почти всех.