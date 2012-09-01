В Москве сегодня закроют движение по ряду улиц

В Москве сегодня из-за празднования Дня города и Дня знаний закроют движение автотранспорта по ряду улиц. Об этом сообщили в столичном Управлении ГИБДД. К водителям убедительная просьба - быть предельно внимательными.

Движение транспорта, в том числе и общественного, ограничат 1 сентября с 05:30 мск и до окончания мероприятий - по улицам Ильинка и Никольская;

с 06:00 мск 1 сентября до 23:00 мск 2 сентября - по проспекту Академика Сахарова на участке от улицы Садовая-Спасская до улицы Каланчевская;

с 07:00 мск и до окончания мероприятий - по улицам Тверская, Моховая, Охотный ряд, Петровка, Большая Дмитровка, Новопушкинскому и Страстному бульварам, Театральному проезду, а также Большому Путинковскому переулку.

Также с 14:00 мск до 21:00 мск 1 сентября закроют проезд по улице Большая Никитская на участке от улицы Моховая до площади Никитских ворот.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с просьбой заранее выбирать маршруты альтернативного движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.



