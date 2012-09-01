Президент и премьер примут участие в праздничных мероприятиях столицы

В Москве в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города и Дню знаний, примут участие президент РФ Владимир Путин, глава правительства Дмитрий Медведев, члены кабинета министров.

Утром 1 сентября, Владимир Путин посетит гимназию N1519 в московском районе Строгино, где примет участие в праздновании Дня знаний.

На Красной площади в 12 часов президент России поздравит москвичей и гостей столицы с Днем города.

В ВУЗах пройдет церемония посвящения в студенты. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прочтет лекцию для учащихся Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов поздравит с началом нового учебного года студентов Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".



Гостями праздника в Финансовом университете при правительстве РФ станут: министр финансов РФ А.Силуанов, заместитель директора Департамента государственной службы и кадров правительства РФ А.Сороко, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе А.Хлопонин, президент "Ассоциации региональных банков России" А.Аксаков, президент Группы "ОНЭКСИМ" М. Прохоров.



Дмитрий Медведев, находящийся в этот день с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, встретится со студентами и молодыми учеными Санкт-Петербургского государственного технологического института, сообщает РБК.

Программа празднования Дня Москвы обширна и разнообразна. Центрами праздника станут 155 мест проведения концертных программ и народных гуляний в административных округах и районах Москвы.



1 сентября, в частности, с 10:00 мск до 23:00 мск праздничная программа с воздушно-акробатическим шоу пройдет на территории Центрального парка культуры и отдыха им.Горького и Андреевском мосту; с 10:00 мск до 22:00 мск москвичей ждет праздник в парке "Коломенское"; с 10:30 мск до 11:30 мск пройдет шествие от Триумфальной до Манежной площади оркестров-участников Московского международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"; с 11:00 мск до 23:00 мск состоится общегородской спортивный праздник и культурная программа на территории Олимпийского комплекса "Лужники". С 12:00 мск до 13:00 мск пройдет торжественная церемония открытия юбилейных торжеств "Москва-865" на Красной площади; с 12:00 до 20:00 мск на проспекте Академика Сахарова запланирован парад-карнавал "Всем хорошо в Москве"; с 12:00 мск до 22:30 мск на Поклонной горе состоится VIII фестиваль Москвы классической и джазовой музыки, концертная программа "Муз-ТВ" и другие культурные и спортивные мероприятия; 1 и 2 сентября в 12:00 мск в рамках Дня города в Бирюлевском дендропарке пройдет фестиваль воздушных змеев "Пестрое небо".



На Пушкинской площади с 13:00 до 21:00 мск будет проходить фестиваль новых театров и концерт "Московский бродвей"; на Петровском, Страстном, Цветном и Рождественском бульварах с 14:00 мск до 22:00 мск - открытый молодежный арт-фестиваль "Бульвар искусств"; на Цветном бульваре с 15:00 мск до 17:00 мск дети смогут увидеть цирковое представление; большая праздничная программа ждет гостей парка "Царицыно" с 16:00 мск до 22:00 мск. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" откроется в 20:00 мск и продлится до 22:30 мск.

Завершит праздничную программу 1 сентября в 22:00 мск фейерверк на Поклонной горе и аллее Космонавтов, а в 22:30 мск - на улице Москворецкая.



2 сентября продолжатся гуляния в парках "Царицыно", "Коломенское", на Поклонной горе и ЦПКиО им. Горького, ВВЦ. Члены многодетных семей смогут отправиться в "Семейное путешествие по Москве-реке", которое начнется в 9:30 мск.

Порядок на улицах праздничного города будут поддерживать 17 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск МВД РФ и дружинников.



