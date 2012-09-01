На немецкой барже под Балтийском могут быть культурные ценности и химоружие

В трюмах затопленной немецкой баржи под Балтийском (Калининградская область) могут находиться не только оставленные немцами ценности и документы, но и химическое оружие. Но пока это только предположения.

Об этом сообщил начальник западного филиала ГОСАКВАСПАС МЧС Николай Шеремет.

Затопленная немецкая баржа была обнаружена в 2005 году в районе Балтийска в полутора километрах от берега на глубине 17 метров. Первые 530 штук снарядов времен Великой отечественной войны были подняты на поверхность и утилизированы два года назад. В пятницу водолазы начали поднимать остальные. Что находится в трюмах баржи – пока остается загадкой. Установить название баржи не удается, никаких сведений о ней в военных архивах нет. Предполагают, что судно было затоплено в конце войны самими нацистами. Во время осмотра водолазы не обнаружили никаких пробоин, но заметили, что кингстоны на барже открыты.



Возможно, в трюмах, которые пока не обследованы, могут находиться культурные ценности, вывезенные с оккупированных территорий, документация, архивы и химическое оружие.

На данный момент баржа внесена в реестр подводных потенциально опасных объектов. Первоочередная задача водолазов - разминировать верхнюю палубу. Только после этого они начнут исследование трюмов баржи. В течение ближайших двух недель, если позволит погода, водолазы рассчитывают поднять с морского дна до 1 тыс. боеприпасов. Программа разминирования баржи рассчитана на три года.



Как сообщил спасатель западного филиала ГОСАКВАСПАС Роман Васенков, который принимает непосредственное участие в разминировании баржи, работы ведутся с повышенной осторожностью.

«Мы работаем в паре, друг друга слышим и постоянно поддерживаем связь с поверхностью. У меня на шлеме установлена камера с фонарем - сверху мои действия постоянно корректируются. Когда поднимают корзину со снарядами, мы отходим в сторону на безопасное расстояние - мало ли что случится. А если снаряд вдруг упадет, то будет взрыв», - сказал спасатель, сообщает vz.ru.



По его словам, у боеприпасов взрыватели находятся в снаряженном состоянии. Они частично проржавели. Работу осложняет то, что снаряды сейчас представляют собой одно целое, они спаяны так называемой «морской сваркой» - ракушечником и ржавчиной, и водолазам приходится освобождать их монтировкой. При этом снаряды тяжелые, до 50 килограммов, и легко можно получить травму при их подъеме.



