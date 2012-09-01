В храмах РПЦ пройдут молебны о начале учебного года
1 сентября 2012, 07:00 [ «Аргументы Недели» ]
В большинстве храмов Русской православной церкви 1-2 сентября пройдут молебны о начале учебного года. В православных вузах на молебны по случаю начала учебы традиционно собираются все учащиеся и учащие.
Какой-то конкретной единой даты проведения служб нет. В большинстве московских храмов в этом году молебны пройдут в воскресенье, 2 сентября, так как учебный год начинается в понедельник.
В специализированных учебных заведениях РПЦ (гимназиях и лицеях) такие молебны, как правило, совершаются непосредственно перед началом занятий.